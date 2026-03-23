Referendum, Pierluigi Diaco linciato perché vota Sì: "Penzola", "Servo". E lui querela

Ma c'è stato anche di peggio. Poche ore fa Pierluigi Diaco ha ricevuto anche alcune minacce di morte, con tanto di immagini a testa in giù con scritto “ credere obbedire penzolare ” allegati a commenti ingiuriosi e volgari che si concludono con frasi tipo “ si merita questo e anche di peggio ”, dove per’ questo si intende appunto essere messo a testa in giù .

"Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè". Per aver pronunciato questa frase - legittima, come ogni posizione politica -, Pierluigi Diaco è stato travolto dall'odio dei leoni da tastiera rossi. Il conduttore di "Bella Ma" è stato definito un " servo di Meloni " e un "telemeloniano". Tutto questo per aver confessato il suo voto al referendum sulla giustizia.

Al momento il conduttore ha optato per la via del silenzio. Ma, come riporta il Secolo d'Italia, i responsabili sono stati denunciati con documentazione dettagliata, ma la solidarietà arriva da molti e si aggiunge a quella già espressa da associazioni, come Giornaliste Italiane, da partiti politici, come Forza Italia sulle sue pagine ufficiali, ma anche e soprattutto da tanti semplici utenti che apprezzano il conduttore, lo seguono e lo rispettano.

Tanti messaggi di solidarietà dal centrodestra. "Minacce inaccettabili, vigliacche e vergognose. Solidarietà a Pierluigi Diaco. Chi non tollera le idee altrui non ha argomenti, ha solo odio", ha scritto su X il leader della Lega Matteo Salvini. "Desidero esprimere solidarietà a Pierluigi Diaco vittima da giorni di un linciaggio social a sfondo omofobo inaccettabile e vergognoso per aver espresso il proprio favore alla riforma della giustizia - il commento di Lucio Malan di FdI -. Diaco è un professionista esemplare e ciò cui stiamo assistendo rappresenta una inaccettabile offesa alla libertà di pensiero e di voto. Mi auguro che tutti, a prescindere dall’appartenenza politica, facciano sentire la propria vicinanza a Pierluigi Diaco censurando senza alcuna ambiguità questo odio social".