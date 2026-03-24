Referendum, l'Anm a Napoli esulta contro Annalisa Imparato: "Chi non salta..."

"Chi non salta Imparato è". Toghe contro toghe. Nella saletta dell'Anm al Tribunale di Napoli si festeggia. Sì, perché alla fine al referendum sulla giustizia ha prevalso il "No". E tra una bottiglie di Champagne, è partito un coro contro Annalisa Imparato, un magistrato che nelle scorse settimane si era schierato per il "Sì". Ma non è sola. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata oggetto di scherno proprio tra gli stessi magistrati dell'Anm.
La pagina "Sietedeipovericomunisti" ha condiviso il video dei festeggiamenti su Instagram, lasciando anche un piccolo commento: "La nostra solidarietà al magistrato Annalisa Imparato, che ha avuto il coraggio di schierarsi a favore della riforma. I cori dei suoi colleghi contro di lei fanno rabbrividire: non solo rappresentano una grave caduta di stile istituzionale, ma suscitano anche una forte preoccupazione per tutti noi. Perché, se questa è l’indipendenza, allora è il suo significato che va seriamente rimesso in discussione".
Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosseLa toga che fa paura alle toghe rosse. Il suo nome è Annalisa Imparato ed è sostituto procuratore di Santa...
E sotto al post si sprecano i commenti: "Solidarietà alla Imparato che senza timore ha argomentato sul merito della riforma. Questo, invece, che cos'è? Quale fiducia d'ora innanzi?", "Senza parole, questo è il rispetto nei confronti di una collega…", "E vabbè grazie italiani per averci lasciato in mano a queste persone così imparziali", "Che disagio. E questi dovrebbero essere i magistrati che tutelano il popolo italiano? Mamma mia", "Una vittoria del si avrebbe fatto emergere parecchi altarini...".