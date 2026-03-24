Referendum, l'Anm a Napoli esulta contro Annalisa Imparato: "Chi non salta..."

"Chi non salta Imparato è". Toghe contro toghe. Nella saletta dell'Anm al Tribunale di Napoli si festeggia. Sì, perché alla fine al referendum sulla giustizia ha prevalso il "No". E tra una bottiglie di Champagne, è partito un coro contro Annalisa Imparato, un magistrato che nelle scorse settimane si era schierato per il "Sì". Ma non è sola. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata oggetto di scherno proprio tra gli stessi magistrati dell'Anm.

La pagina "Sietedeipovericomunisti" ha condiviso il video dei festeggiamenti su Instagram, lasciando anche un piccolo commento: "La nostra solidarietà al magistrato Annalisa Imparato, che ha avuto il coraggio di schierarsi a favore della riforma. I cori dei suoi colleghi contro di lei fanno rabbrividire: non solo rappresentano una grave caduta di stile istituzionale, ma suscitano anche una forte preoccupazione per tutti noi. Perché, se questa è l’indipendenza, allora è il suo significato che va seriamente rimesso in discussione".