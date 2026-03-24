Referendum, aspiranti ducetti e provvidenza laica: Travaglio, farneticazione post-voto

"In Italia c’è e resiste una maggioranza silenziosa costituzionale": così Marco Travaglio commenta nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano l'esito del referendum sulla giustizia in cui ha vinto il No. Questa maggioranza, a suo dire, "è una Provvidenza laica che protegge l’Italia dagli aspiranti ducetti, dagli scassinatori delle regole e dai venditori di pentole (Garlasco, bambini nel bosco e altre balle spaziali) che, da qualunque parte provengano, finiscono per farsi sgamare con un eccesso di arroganza (la ùbris) che finisce con lo spaventare la gente".

Ricordando la riforma cara al Movimento 5 Stelle, ecco che Travaglio subito corre a fare dei distinguo piuttosto peculiari: "La Costituzione si può modificare con ritocchi chirurgici (come la riduzione del numero dei parlamentari nel 2020), ma non con 'riforme' monstre per cambiare tanto o tutto del capolavoro scritto dai veri Padri Costituenti nel 1946 -’47". Ne suo editoriale, ovviamente, non poteva mancare nemmeno il solito e prevedibile attacco a Silvio Berlusconi: "Meloni s’è immolata per conto terzi su una schiforma che non era neppure la sua: era una marchetta per Forza Italia in omaggio a un pregiudicato ampiamente defunto e a tutti i suoi emuli rimasti in vita. Anziché Gelli, Craxi, B. e Nordio, le conveniva continuare a seguire Paolo Borsellino".