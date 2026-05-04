Nicole Minetti, "lo dicono i tribunali": l'uomo che può chiudere il caso

"So che è stata inviata una richiesta d'informazioni e naturalmente collaboreremo". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Pablo Abdala, presidente dell'Instituto nacional del niño el adolescente uruguayo, parlando del caso Minetti. "La controversia politica è nata in Italia e non spetta certo a me immischiarmi" aggiunge. Ha sentito Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, nell'ultima settimana? "No. E per quale motivo avrei dovuto farlo?".
Non crede che ci siano stati errori? "No. L'adozione per Minetti e Cipriani ha comportato un lungo iter - prosegue Abdala -, fra il 2019 e il 2023, e la legge è stata rispettata. L'hanno decretato gli stessi tribunali. Due giudici, assieme a due avvocati d'ufficio nominati a tutela del minore, sono intervenuti nelle diverse fasi del procedimento. E tutti quanti hanno approvato l'integrazione del bambino nella nuova famiglia italiana. C'era un'altra famiglia interessata, sì. Ma alla fine spettava all'Inau e ai giudici, decidere. E la famiglia italiana è parsa la migliore soluzione per il bambino".
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Quanto ha pesato la maggior forza economica di Cipriani? "A essere determinante - afferma ancora - è stato il legame affettivo che s'era instaurato fra il bambino e i suoi nuovi genitori adottivi, nato nel 2019 da una visita di Minetti e Cipriani alla casa famiglia di Maldonado: tutti i bambini andavano a trovare la coppia nel loro ranch e vi trascorrevano il pomeriggio, accompagnati dagli educatori. È questa la pratica che adottiamo di solito. A quanto mi risulta, hanno collaborato ampiamente con la Casa di Maldonado fin dal 2019". "Sapevamo dell'intervento - prosegue il presidente dell'Inau -. Il viaggio negli Usa s'è svolto dopo che Minetti e Cipriani avevano ottenuto l'affidamento temporaneo. Una cosa regolare, fatta con l'autorizzazione dell'Inau e del giudice". Com'è possibile che abbiate ignorato i precedenti penali di Nicole Minetti? "Ogni informazione di base è stata presa in considerazione sia dall'Inau, sia dai giudici. E alla fine tutti quanti abbiamo concordato che questa fosse l'opzione migliore per il bambino" conclude Abdala.