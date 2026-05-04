Nicole Minetti, "lo dicono i tribunali": l'uomo che può chiudere il caso

"So che è stata inviata una richiesta d'informazioni e naturalmente collaboreremo". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Pablo Abdala, presidente dell'Instituto nacional del niño el adolescente uruguayo, parlando del caso Minetti. "La controversia politica è nata in Italia e non spetta certo a me immischiarmi" aggiunge. Ha sentito Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, nell'ultima settimana? "No. E per quale motivo avrei dovuto farlo?".

Non crede che ci siano stati errori? "No. L'adozione per Minetti e Cipriani ha comportato un lungo iter - prosegue Abdala -, fra il 2019 e il 2023, e la legge è stata rispettata. L'hanno decretato gli stessi tribunali. Due giudici, assieme a due avvocati d'ufficio nominati a tutela del minore, sono intervenuti nelle diverse fasi del procedimento. E tutti quanti hanno approvato l'integrazione del bambino nella nuova famiglia italiana. C'era un'altra famiglia interessata, sì. Ma alla fine spettava all'Inau e ai giudici, decidere. E la famiglia italiana è parsa la migliore soluzione per il bambino".