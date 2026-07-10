Perugia, la Procura generale: "La nazionalità dell’indagato non va più comunicata"

Siamo all'assurdo. Il virus del politicamente corretto sta infettando anche la giustizia italiana. La Procura generale di Perugia ha infatti deciso di fissare nuove regole per la comunicazione degli uffici requirenti del distretto. Il documento è datato 12 giugno 2026. Ed è articolato in un decalogo, che richiama principi condivisibili come il rispetto della presunzione di innocenza, la sobrietà nella diffusione delle notizie e il divieto di spettacolarizzare le indagini. Ma c'è anche un passaggio piuttosto bizzarro, che merita di essere esaminato parola per parola.

Tra le “condizioni operative integrative”, infatti, è presente anche una disposizione che è destinata a fare scalpore. "È fatto divieto di indicare la nazionalità dell’indagato - si legge nel documento della Procura generale di Perugia -, salvo che ciò risulti strettamente indispensabile per specifiche e motivate ragioni di interesse pubblico”. Facciamo un esempio. Se un marocchino, un tunisino, un polacco o un italiano vengono iscritti nel registro degli indagati, quel dettaglio non dovrà più comparire nei comunicati della Procura. Tranne che per i casi eccezionali. Quindi non sarà più possibile sapere se uno specifico reato è stato commesso da uno straniero, un extracomunitario o un italiano. Da qui, una domanda più che lecita: se la nazionalità corrisponde a un'informazione vera, perché ometterla? Che sia una decisione puramente ideologica? A pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca.