Ranucci, parla Lucio Varriale: "Lavitola faceva il boss. Mi disse: 'Sigfrido comanda i giudici...'"

Per anni ha fatto il tele-tribuno sulla sua tv Julie Italia. Un Vittorio Sgarbi campano che ha usato le telecamere per attaccare quasi tutti i giorni alcuni magistrati che, a suo dire, stavano boicottando le sue attività imprenditoriali. Alla fine Lucio Varriale, 74 anni, si è preso una condanna in primo grado a 7 anni e 10 mesi per reati fiscali e una denuncia da parte di una ventina di magistrati, a partire dall’attuale capo della Direzione nazionale antimafia Giovanni Melillo, diventato il principale bersaglio delle intemerate dell’uomo. Questo delicato fascicolo da Roma è passato a Perugia ed è ritornato a Roma. Eppure Varriale, che è anche avvocato, si definisce, con un certo afflato, «un incensurato» che è stato «prosciolto in 39 procedimenti su 40 subiti» e che è «stato arrestato per l’attività di opinionista», ma che continua «ad avere fiducia nella magistratura». Detto questo, è certamente un personaggio sopra le righe e, quindi, non deve stupire che sia stato amico e sodale di Valter Lavitola. Ma anche «una sua vittima».

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IL COMMENTO AL GIUDICE Nei giorni scorsi Varriale ha pubblicato un commento sul caso Ranucci e sulla candidatura in politica del giornalista sotto il post di un magistrato, Luigi Bobbio, giudice a Nocera Inferiore. Ecco il testo: «Caro Luigi conosco personalmente la storia perché Valter mi voleva coinvolgere... a giugno 2024 gli consigliavo di non farlo... litigò per una banalità e mi mandò a minacciare dal gorilla killer oggi in fuga...erano d’accordo e la magistratura non può toccare Ranucci eletto a loro simbolo con standing ovation dall’assemblea dell’Anm... da tempo volevo segnalare a Lo Voi (Franco, il procuratore di Roma, ndr) la verità, ma non volevo essere responsabile dell’arresto di nessuno». Quindi ha aggiunto: «Lui con me non parlava di Ranucci, ma di un giornalista che comandava la magistratura e mi diceva che anche io ne avrei tratto vantaggi». Sino alla conclusione: «Andavo spesso al suo ristorante Cefalù, frequentato da politici e figure istituzionali. Non mi faceva pagare e ricambiavo con doni... portavo mozzarelle e sfogliatelle da Napoli... Ranucci partecipava (al progetto, ndr) e gli faceva anche pressione».

Contattato da Libero, Varriale riprende l’argomento: «È sbagliato definire Lavitola un faccendiere. Lui è stato davvero un uomo molto potente. Conosceva Putin, diversi presidenti stranieri, Berlusconi faceva quello che lui gli consigliava in moltissime occasioni, è stato l’uomo di fiducia di Craxi...». Varriale riferisce anche un aneddoto personale, di quando era presidente di una compagnia assicurativa: «Mi aiutò contro la camorra delle assicurazioni, facendo venire il direttore del Ministero dello Sviluppo economico in un ufficio in Parlamento e questi si mise a disposizione».

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Poi il discorso torna alle cene gratis e ai regali di Varriale a Lavitola: «Gli ho anche donato la statua di un pizzaiolo che, cinque o sei mesi fa, era ancora dentro al ristorante». E il piano per portare Ranucci a Palazzo Chigi? «Come ho scritto su Facebook, lui mi raccontava di “un progetto con un giornalista importante che comandava la Rai e i magistrati”. In verità io pensavo che parlasse di Roberto Saviano. E lui mi diceva: “No, non hai capito...”. Poi, grazie a una persona che lavorava nel ristorante, ho compreso che si trattava di Ranucci, che frequentava il ristorante». Varriale, però, lo avrebbe sconsigliato: «Hai pagato un prezzo alla Giustizia, hai lasciato il mondo della politica e per me hai fatto la scelta migliore per te e la tua famiglia...». L’ex oste avrebbe risposto: «Ma adesso i magistrati faranno quello che dico io...». «Mi riferì anche notizie personali su alcune toghe, dimostrando di essere informato». Su quali magistrati e che cosa sapeva? «Mi riferisco ai vertici. Sapeva che uno stava poco bene, ma che si era ripreso». Dunque il progetto che, ufficialmente, Lavitola riconduce a un sondaggio che avrebbe visto negli Stati uniti lo scorso dicembre, viene retrodatato da Varriale addirittura a giugno 2024.

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