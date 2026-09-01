Sigfrido Ranucci, altra bomba dei pm: su cosa indagano, nuove ombre su Report

Il fatto che Valter Lavitola fosse una fonte di Sigfrido Ranucci, e dunque di Report, non è mai stato un mistero. Ad ammetterlo è stato lo stesso giornalista romano. La questione sulla quale, invece, persistono i dubbi riguarda i possibili condizionamenti che Ranucci avrebbe subito da parte di Lavitola. Un'eventualità che Sigfrido ha sempre negato, ma sulla quale la Procura continua a indagare.

Come riportato da Il Messaggero, Lavitola, che sarebbe entrato diverse volte negli studi di Report, dava suggerimenti sulle inchieste e le commentava insieme a Ranucci. Ma non solo. Il quotidiano romano scrive anche che Lavitola avrebbe influenzato i servizi indirizzando i giornalisti sulle persone da intervistare. E avrebbe utilizzato Ranucci come intermediario con i giornalisti di Report, sfruttando il loro stretto rapporto di amicizia o il fatto che, come scriveva il gip nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato Lavitola in carcere, "il giornalista sia stato vittima della manipolazione dell'indagato" grazie alla "raffinata astuzia di quest'ultimo".