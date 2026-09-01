Ranucci, non solo Lavitola: i giudici non credono nemmeno ai bombaroli

Dopo la stangata data alla credibilità di Valter Lavitola, adesso l’Ufficio gip di Roma ha bocciato anche la pseudo confessione di due degli esecutori materiali dell’attentato realizzato il 16 ottobre 2025 davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Pellegrino D’Avino e il padre Antonio Passariello, entrambi detenuti nel carcere di Rebibbia, avevano chiesto di essere sentiti dai pm e dopo il lungo interrogatorio di giovedì scorso i loro avvocati, Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo, hanno fatto istanza per ottenere gli arresti domiciliari. Ma i due indagati, dopo aver incassato il parere contrario della Procura, hanno dovuto prendere atto della decisione del gip che ha rigettato la richiesta. Il giudice Livio Sabatini, che ha deciso in sostituzione del giudice titolare Iole Moricca, ha spiegato che D’Avino avrebbe fornito dichiarazioni «rivelatesi, in numerose parti, reticenti nella ricostruzione completa dei fatti e contraddette dalle risultanze delle intercettazioni». Infatti D’Avino ha raccontato di avere recuperato l’ordigno per strada, all’interno di una busta lasciata nella via delle case popolari di Sperone. Ma per il giudice le indagini avrebbero dimostrato che D’Avino «abbia reperito l’esplosivo». Ma ai pm non ha voluto dire quando e da chi.

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Per quanto riguarda Passariello, che in base alle indagini avrebbe collocato insieme con Saverio Mutone l’ordigno davanti al cancello della villetta di Ranucci, il gip motiva il rigetto in modo analogo, scrivendo che l’uomo avrebbe fornito «dichiarazioni rivelatesi, in numerose parti, reticenti nella ricostruzione completa della vicenda e contraddette dalle risultanze delle intercettazioni, essendo emerso che Passariello conosca la natura e potenzialità degli esplosivi». Quando, invece, l’indagato aveva, evidentemente, provato a descriversi quasi come un passante. Alla luce di queste considerazioni, secondo il giudice, «non sono stati forniti elementi utili per superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere». Ricordiamo che il gip Moricca era già stata tranciante sulla presunta confessione di Lavitola, mandante reo confesso dell’attentato: «Si tratta, allo stato, di dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro» aveva sentenziato. I coindagati di Lavitola non avrebbero offerto alle indagini un contributo più credibile. I legali hanno, però, annunciato appello al Riesame contro la decisione del giudice. Intanto l’avvocato Falconieri, difensore di Marika De Filippis, la compagna di D’Avino, ha chiesto per la sua assistita, incinta all’ultimo mese e, per questo, agli arresti domiciliari, di procrastinare l’interrogatorio a dopo il parto.

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AFFARI NEL CONTINENTE NERO

Ma se l’indagine sta ricostruendo tutti i dettagli dell’attentato, fanno da corollario alle investigazioni sia le polemiche legate alla trasmissione Report e alla possibile influenza di Lavitola su alcuni servizi, sia gli affari che venivano portati avanti al Cefalù bistrot dallo stesso faccendiere. In almeno un caso, sembra, con la benedizione di Ranucci. O perlomeno questo è quanto emerge leggendo le pagine di un giornale che ha sempre difeso il conduttore. Domenica, sul Fatto quotidiano, sono stati offerti ulteriori dettagli su un incontro imbarazzante che si sarebbe tenuto nel locale di Lavitola lo scorso ottobre. «Ranucci ha spiegato che l’obiettivo della cena era rassicurare i due imprenditori sul progetto». E in un altro passaggio dell’articolo si leggeva che Lavitola, «a caccia di soldi», avrebbe favorito «l’incontro tra i suoi finanziatori (per altro proprietari di una media company) e il conduttore tv campione di ascolti». Quella sera, a tavola, erano seduti, oltre a Ranucci e all’amico faccendiere, il figlio quest’ultimo, Giuseppe, e due imprenditori, Gianluca De Marchi e Fabio Mazzoni, i quali avrebbero discusso con i commensali il proprio ingresso nel settore dei carbon credit a fianco a Lavitola con due aziende di loro proprietà, Urban vision spa e Neutralia srl. Urban Vision è stata fondata nel novembre 2004 da De Marchi, Mazzoni e Daniela Valenza. È una media company impegnata nel settore dei restauri sponsorizzati e degli spazi pubblicitari. Dal 2019 De Marchi ne è amministratore delegato e Mazzoni presiede il consiglio di amministrazione. Neutralia, partecipata al 50 per cento dagli stessi De Marchi e Mazzoni, è stata costituita nel 2019, ha sede a Roma ed è iscritta al registro delle microimprese con un capitale sociale di 10.000 euro e ricavi per 186.000 euro nell'ultimo esercizio disponibile (2023). Sarebbe proprio Neutralia il veicolo con cui De Marchi e Mazzoni avrebbero operato in Africa. Ma sugli affari in Africa di Lavitola i protagonisti della crapula hanno dato versioni diverse.

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