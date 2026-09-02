Torino, il bengalese libero dopo aver molestato la 13enne: "Avevo bevuto due tequila"

I fatti risalgono al 28 agosto, quando la 13enne sarebbe entrata nel negozio per acquistare alcune bibite. Secondo quanto riferito agli agenti, il cassiere le avrebbe chiesto se fosse fidanzata dopo averle domandato l’età. La ragazza avrebbe risposto di sì nel tentativo di allontanarlo, ma la situazione sarebbe poi degenerata. Come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, l'uomo ha abbracciato la ragazzina e con le mani ha indugiato sul suo seno. La minore, sotto choc, è riuscita a fuggire. "Ero disgustata, avevo la nausea, così ho chiamato subito la mia mamma", ha spiegato agli investigatori, aggiungendo che "non riuscivo più a muovermi. Ho chiamato un amico perché mi venisse a prendere. Abbiamo fatto una piccola passeggiata, per tranquillizzarmi, e siamo tornati a casa".