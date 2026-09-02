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Torino, il bengalese libero dopo aver molestato la 13enne: "Avevo bevuto due tequila"

mercoledì 2 settembre 2026
Torino, il bengalese libero dopo aver molestato la 13enne: "Avevo bevuto due tequila"

2' di lettura

Sabato pomeriggio ha aggredito sessualmente una 13enne nel minimarket nel quale lavora, nel quartiere di Madonna di Campagna a Torino, salvo poi essere scarcerato nel giro di qualche giorno. La giustificazione del 42enne bengalese? "Avevo bevuto due tequila, ho sbagliato", ha detto intercettato dalla Rai. In particolare dal telegiornale regionale del Piemonte il cui servizio è stato mandato anche in onda dal Tg1 delle 20. 

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I fatti risalgono al 28 agosto, quando la 13enne sarebbe entrata nel negozio per acquistare alcune bibite. Secondo quanto riferito agli agenti, il cassiere le avrebbe chiesto se fosse fidanzata dopo averle domandato l’età. La ragazza avrebbe risposto di sì nel tentativo di allontanarlo, ma la situazione sarebbe poi degenerata. Come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, l'uomo ha abbracciato la ragazzina e con le mani ha indugiato sul suo seno. La minore, sotto choc, è riuscita a fuggire. "Ero disgustata, avevo la nausea, così ho chiamato subito la mia mamma", ha spiegato agli investigatori, aggiungendo che "non riuscivo più a muovermi. Ho chiamato un amico perché mi venisse a prendere. Abbiamo fatto una piccola passeggiata, per tranquillizzarmi, e siamo tornati a casa".

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Eppure il bengalese è stato rilasciato. Secondo il giudice, la misura applicata è adeguata considerando l'incensuratezza dell’uomo, il comportamento collaborativo durante gli accertamenti e il trauma legato all’arresto e alla breve esperienza detentiva. 

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La vicenda di Torino Torino, la 13enne molestata dal bengalese al minimarket: "Mi toccava il seno e diceva buono..."

Libera Tredici anni

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