Sigfrido Ranucci, anche il "Fatto" lo inchioda: "Cancellata la chat con Lavitola"

Nella chat Signal tra Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci c'è un buco di diversi mesi, relativo a settimane di messaggi scambiati tra il 2024 e il 2025, quindi prima dell’attentato del 16 ottobre 2025. A rivelarlo è il Fatto Quotidiano. Le conversazioni sarebbero state cancellate dal telefono di Lavitola, sequestrato il 4 luglio 2026, e gli investigatori temono che la rimozione possa essere avvenuta dopo il 30 giugno, quindi dopo l'arresto degli esecutori materiali dell’attentato.

A insospettire gli inquirenti è soprattutto il carattere selettivo della cancellazione: non sarebbe stata eliminata l’intera conversazione tra Lavitola e Ranucci, che comprende anni di messaggi, ma soltanto un periodo preciso. La Procura di Roma considera quindi il contenuto di quelle conversazioni un elemento di particolare interesse e sta cercando di ricostruire cosa fosse stato discusso in quei mesi e perché proprio quei messaggi siano stati rimossi. Il Fatto riferisce inoltre che Ranucci potrebbe non avere più la conversazione a causa di problemi tecnici, rendendo più complessa la ricostruzione del contenuto del “buco” nelle chat.