Bengalese Pedofilo, Piantedosi: "Se la fa franca dal punto di vista giudiziario, revoca protezione speciale"

D'altronde aveva suscitato parecchio clamore la decisione del gp di scarcerarlo. Secondo il giudice, la misura applicata è adeguata considerando l'incensuratezza dell’uomo, il comportamento collaborativo durante gli accertamenti e il trauma legato all’arresto e alla breve esperienza detentiva. La giustificazione del 42enne bengalese? "Avevo bevuto due tequila, ho sbagliato", aveva detto intercettato dalla Rai. Lo stesso Carlo Nordio, ministro della Giustizia, per far luce ha inviato alcuni ispettori per acquisire ogni valutazione utile. Questo - ha comunque sottolineato - "tenuto conto della eccezionalità del caso e dell’allarme sociale cagionato". Intanto anche la comunità bengalese si è scagliata contro il 42enne. "Noi bengalesi non possiamo accettare che un nostro connazionale abbia violentato una ragazza. Vogliamo dire alla città che siamo contro di lui, e che siamo dalla parte della ragazzina e delle forze dell'ordine", tuona Ismail Sikder, presidente della moschea bengalese di via La Salle.