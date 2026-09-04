Vannacci, "ricostituzione del partito fascista": bomba in Procura a Roma

E' stato depositato in procura a Roma l'esposto del Sindacato dei Militari a carico del generale Roberto Vannacci, di Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini. L'atto, in cui si ipotizza la violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista, la prossima settimana sarà all'attenzione del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, che dovrà fare una prima valutazione. Al vaglio dei pm capitolini arriverà anche un'integrazione alla denuncia già presentata dal 'Fronte Antifascista' in cui si chiede "di verificare se tra gli iscritti, i dirigenti, i coordinatori territoriali e gli attivisti pubblicamente espostisi di Futuro Nazionale, vi siano appartenenti in servizio alla Polizia di Stato o agli altri Corpi di polizia a ordinamento civile".

Generale Vannacci, l'indagine della Procura militare: rumors, chi e per cosa rischia Le ragioni, i motivi e gli elementi a fondamento dell’esposto del “Sindacato dei Militari” per accerta...

Vannacci intanto è già arrivato intorno all'ora di pranzo a Villa d'Este a Cernobbio dove domani interverrà in un panel al forum Ambrosetti, il dibattito "Il progetto europeo tra integrazione e sovranità: il punto di vista italiano" con l'ex premier Mario Monti. Arrivando, a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per l'indagine della procura militare ha replicato: "Mi vede preoccupato? Assolutamente no".

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