Mario Roggero umiliato ancora dalle toghe: l'ultimo schiaffo all'udienza



Cinquantasei giorni oggi. Sono cinquantasei giorni che Mario Roggero è chiuso dentro al carcere di Bollate. Cinquantasei giorni che non fa ritorno a casa, che non dorme nel suo letto, che non mangia al tavolo di casa sua, che vede le figlie quando gli orari delle visite parenti lo permettono. Che non gioca con i propri nipoti in giardino. Cinquantasei giorni che non si siede fuori la sera, come era solito fare, sotto al suo porticato, per far scivolare via pensieri e fatiche del giorno. Il gioielliere di Grinzane Cavour, 72 anni compiuti il 5 maggio scorso, è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione - che per un ultra settantenne equivalgono all’ergastolo - perché reo di essersi difeso durante una rapina impugnando l’arma. Era il 28 aprile 2021. Due banditi morirono. Il 17 luglio scorso ha fatto il suo ingresso nel carcere alle porte di Milano. Che per quanto sia uno dei migliori d’Italia, è pur sempre un carcere. Regole restrittive, docce in comune, tempi dilatati e spazi limitati. Dove i minuti paiono ore, le ore paiono giorni, i giorni mesi. Dove manca la calma per pensare, e soprattutto gli angoli che prima a casa erano intimi, ora sono diventati condivisi.

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L’estate Mario Roggero l’ha passata dietro le sbarre, e ieri al tribunale di Sorveglianza di Torino si è svolta l’udienza per discutere il differimento di pena, nell’attesa che si discuta la domanda di grazia, di cui - Libero è in grado di anticiparlo - è partita l’istruttoria. Il team difensivo di Mario Roggero ha dunque chiesto che il gioielliere possa andare ai domiciliari. Un’udienza durata quindici minuti a dir tanto, dove Roggero era collegato in videoconferenza dall’istituto penitenziario. Non ha parlato. Ha ascoltato. «Abbiamo discusso - dice il legale Stefano Marcolini a Libero - e i giudici si sono riservati, ora aspettiamo con pazienza la decisione nei prossimi giorni». Il tribunale infatti si è riservato. Mentre i pm vorrebbero lasciare Mario in galera: la procura generale, nella persona del dottor Avenati Bassi, ha infatti espresso parere negativo. Lo stesso magistrato, fa sapere Marcolini, «che, per ironia della sorte, aveva sostenuto l’accusa anche in appello. Noi abbiamo insistito sulle nostre richieste. Io avevo già depositato la memoria. Non ragiono mai in termini di speranza: la possibilità di accoglimento c’è». Per quanto riguarda i tempi di attesa, «ancora non si sa. Ma la pronuncia dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, speriamo prima del 16 settembre». In quella data di udienza ce n’è in programma un’altra, stavolta al tribunale di Sorveglianza di Milano, dove invece Mario parteciperà in presenza. Un’udienza sempre per un eventuale differimento di pena, e sempre nell’attesa che si discuta la domanda di grazia. Due udienze sulla stessa questione, conseguenza di un conflitto di Iriferti di quel maledetto intervento, finito con un bimbo di appena due anni e mezzo in terapia intensiva, attaccato per settimane all’ecmo della respirazione extracorporea e morto nel febbraio scorso, sarebbero stati modificati almeno tre volte. È l’avvocato della famiglia di Domenico Caliendo, Francesco Petruzzi, a raccontare la discrepanza che «apprendiamo dall’estrazione delle chat dai cellulari degli indagati».

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