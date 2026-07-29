Mario Roggero, il verbale mancante: perché ora si può salvare

L’atout in mano al team legale di Mario Roggero è l’enigma di una toga popolare di primo grado, cambiata senza dare alcuna spiegazione. La notizia l’abbiamo data lunedì scorso su Libero. E ora si scopre che mancherebbe un provvedimento. È scritto nel primo motivo del ricorso in Cassazione presentato dalla difesa del gioielliere di Grinzane Cavour, e che ha condotto Roggero in carcere il 17 luglio scorso. Il ricorso è sempre quello. Non ce n’è un altro. Per chi si occupa del caso, basta leggere le carte. Questa sarà, semmai, una carta da far valere in Corte europea, nell’attesa che escano le motivazioni della sentenza dei giudici di Roma.

Andiamo con ordine. Il 28 aprile 2021 Roggero e la sua famiglia subiscono una violenta rapina. Due rapinatori muoiono. Roggero viene indagato per omicidio volontario plurimo. Il 4 dicembre 2023 la Corte d’Assise di Asti lo condanna a 17 anni di reclusione. E il 3 dicembre 2025 la Corte d’Appello di Torino riduce la pena a 14 anni e 9 mesi. La Cassazione il 15 luglio scorso conferma la condanna. E dopo due giorni Roggero finisce in carcere. Ma è al 4 dicembre 2023 che dobbiamo tornare. Perché è qui che, secondo la difesa di Roggero, il procedimento si vizia. Il primo motivo del ricorso è proprio la «nullità assoluta della sentenza per vizio di costituzione della Corte d’Assise con riguardo ai giudici popolari». «All’ultima udienza dibattimentale di primo grado - si legge - tenutasi lunedì 4 dicembre 2023, uno dei giudici popolari effettivi, il signor Marco Marchisio, non si presentava».