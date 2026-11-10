Mattarella e il monito ai magistrati: "L'imparzialità valore da coltivare, altrimenti si rischia di incrinare la credibilità"

Sergio Mattarella lancia un monito ai magistrati. "La vostra preparazione vi fa certamente ben comprendere come l’imparzialità sia un valore da coltivare anche attraverso la riservatezza riguardo ai processi o alle materie di cui ci si occupa. Diversamente si rischierebbe di incrinare la credibilità dell’ordine giudiziario". Intervenuto nel corso dell'incontro con i Magistrati ordinari in tirocinio, il presidente della Repubblica ricorda che uno dei temi delicati è quello della comunicazione, anche quella mediante i social. "La disponibilità di strumenti nuovi - con nuove modalità e nuovi effetti sia per la velocità che per l’ampiezza della platea dei destinatari - impone urgenti riflessioni non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria", prosegue.

E ancora: "Il serio rispetto della deontologia professionale e la sobrietà nelle condotte individuali, anche nelle diverse forme di comunicazione, fanno parte di principi fondamentali e certamente rientrano nell’ambito della motivazione che via ha condotto a compiere questa impegnativa scelta professionale".

Come ricordato dal capo dello Stato, "la parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno". Da qui la conclusione: "Le funzioni che vi apprestate a svolgere vi affidano il compito di risolvere anche conflitti talvolta drammatici. Tutte le questioni richiedono risposte saldamente ancorate nel diritto positivo, motivate con chiarezza e adottate con tempestività".