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"Ho visto due ladri sul terrazzo con trapano e cacciavite": il testimone denuncia, ma i giudici li assolvono

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martedì 10 novembre 2026
"Ho visto due ladri sul terrazzo con trapano e cacciavite": il testimone denuncia, ma i giudici li assolvono

2' di lettura

Una vicenda assurda, con un finale surreale. Un testimone ha notato due giovani (uno persino minorenne) mentre stavano scavalcando la recinzione di una villetta. I ragazzi si stavano arrampicando lungo una grondaia con l'obiettivo di raggiungere il terrazzo. Il fatto che si fossero portati dietro cacciavite e trapano non faceva presumere nulla di buono. Così il testimone, certo di aver colto il ladri sul fatto, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. Ma, come racconta Perugia Today, i due sospettati sono stati assolti

Una volta che la pattuglia è arrivata sul posto, i due giovani si erano già dati alla fuga. Nel frattempo gli agenti hanno recuperato un paio di guanti e una torcia, senza tuttavia rinvenire né arnesi da scasso né segni di effrazione. Nel corso del procedimento, gli avvocati difensori hanno spiegato che il fatto che i due fossero presenti sul terrazzo non basti a dimostrare l'intenzione di compiere un furto. Secondo loro, mancavano elementi concreti che attestassero il tentativo di forzare gli infissi o di sottrarre beni.

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Il caso è arrivato anche alla Corte di Cassazione. E i giudici hanno accolto questa impostazione: per configurare il tentativo di furto non occorrono semplici ipotesi sulle intenzioni dei sospettati, bensì atti concretamente idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare il reato. I giudici hanno quindi riqualificato il fatto come violazione di domicilio, reato perseguibile solo a querela di parte. Poiché la persona offesa non aveva sposto querela, la Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.

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