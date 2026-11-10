Tajani, nuove minacce dagli hacker filorussi: "Solo questione di tempo". Foto e messaggi choc

"Da noi la selezione all'ingresso è severa. Scegliamo con cura i nostri 'clienti', e chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo 'elenco d'onore' deve accettare il fatto che, prima o poi, la sua 'ricompensa' arriverà. È solo una questione di tempo. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni. Tutto sarà NoName057(16)". È questo il messaggio pubblicato dal collettivo filorusso che prende di mira il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Così recita un post sul profilo Telegram che dedica un lungo messaggio al vicepremier. Tajani è finito vittima dei cyber criminali, che hanno pubblicato sui dati personali sul dark web. "Le autorità stanno valutando il carattere della minaccia", riportano dalla Farnesina.

Il post, pubblicato su Telegram, chiama il ministro degli Esteri sarcasticamente Antosha. È accompagnato da tre immagini, tra cui una falsa, che lo raffigura con una minigonna. "Abbiamo notato la forte reazione riguardo alla pubblicazione dei tuoi dati all'interno del progetto 'Tribunal NoName057(16)' e abbiamo letto le tue dichiarazioni: 'La mia reazione è molto semplice: non mi lascerò intimidire per nessun motivo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia', scrivi. In realtà, persino gli italiani hanno capito che non li difendi affatto", si legge nel post. Il collettivo accusa il ministro di essere "molto più interessato a fare gli interessi di Israele o a discutere di quale sia la donna ideale da scegliere come moglie. Spoiler: 'meno appariscente, con la gonna più lunga' e qui esprimiamo tutta la nostra sincera solidarietà a tua moglie, Brunella", continua il post. Poi la frecciata: "Persino i tuoi alleati di coalizione mettono ormai in dubbio la tua capacità di gestire efficacemente la politica estera. Commetti errori troppo spesso e prendi decisioni del tutto sfasate rispetto alla situazione reale", scrivono. E poi citano le parole dello stesso Tajani: "La ragione politica per cui sono diventato un bersaglio è la nostra posizione sull'Ucraina: proteggere la libertà di uno Stato sovrano, difendere chiaramente la democrazia e l'indipendenza della Nazione".

"Le minacce non mi intimidiscono, come non mi hanno intimidito la prima volta, non mi intimidiscono neanche la seconda. Io continuo ad andare avanti, a seguire la linea", ha commentato Antonio Tajani con un gruppo di giornalisti, di ritorno da Parigi. "Abbiamo sempre detto e ripetiamo che noi siamo dalla parte dell'Ucraina. È evidentemente che chi si comporta in questa maniera non vuole la pace", ha proseguito. E poi il vicepremier ha concluso: "In più, ho detto a fine agosto, durante la riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea in Irlanda, che sarebbe cominciata un'azione per influenzare la campagna elettorale in Italia. E mi pare che i post che vengono fatti servono proprio a cominciare a fare propaganda elettorale. Anche qui non sono io che mi faccio intimidire, ma sono gli italiani che non si fanno intimidire dalla propaganda di hacker filorussi".