Sondaggio Ghisleri, mazzata per le toghe: ecco cosa pensa il 50% degli italiani

Agli Stati generali dei Garantisti - evento organizzato dal presidente del gruppo Parlamentare di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa, e dall'avvocato Giandomenico Caiazza, presidente dell'Osservatorio 'Giustizia Liberale', fondazione Einaudi - è stato presentato un sondaggio sulla giustizia di Alessandra Ghisleri Il rapporto con la giustizia: il 18,6% degli intervistati dichiara - si legge nella nota - di aver avuto esperienza diretta in un procedimento giudiziario. Nel dettaglio: procedimento penale 6,3%; procedimento civile 12,3%.Tra coloro che hanno avuto esperienza diretta, il 50,3% dichiara un'esperienza negativa, al di là dell'esito finale; il 25,0% un'esperienza positiva; il 24,7% un'esperienza neutra o non giudicabile. I livelli di fiducia: la fiducia nella magistratura registra il 36,3% di giudizi favorevoli a livello nazionale, il 22,3% tra gli elettori di centrodestra e il 65,9% tra gli elettori del Campo Largo.La fiducia negli Avvocati registra il 35,2% a livello nazionale, il 36,1% tra gli elettori di centrodestra e il 49,3% tra gli elettori del Campo Largo.

Nota del report: "Il livello di fiducia nella Magistratura risulta fortemente condizionato dal giudizio politico, con una netta frattura tra i principali schieramenti". Conseguenze per errore grave di un magistrato: alla domanda "Quando un magistrato commette un errore grave, lei ritiene che le conseguenze attuali per lui siano...", il 65,0% degli intervistati ritiene che siano insufficienti. La percentuale sale all'81,9% tra gli elettori di centrodestra e si attesta al 45,9% tra gli elettori del Campo Largo. Il 14,6% le considera adeguate, il 3,2% troppo severe, mentre il 17,2% non sa o non risponde. Strumenti più efficaci in caso di errori di un magistrato: alla domanda "Quale strumento in casi di errore di un Magistrato secondo Lei sarebbe o le sembra più efficace?", il 36,2% indica la responsabilità civile diretta, percentuale che sale al 46,2% tra gli elettori di centrodestra. Il 28,0% indica sanzioni disciplinari più incisive; il 21,0% valutazioni periodiche di professionalità sui risultati, percentuale che raggiunge il 34,1% tra gli elettori del Campo Largo.