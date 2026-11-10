Giovanna Iacovone ci ricasca: il vicesindaco di Bari beccata di nuovo con l'auto parcheggiata nel posto riservato ai disabili

Giovanna Iacovone, vicesindaco di Bari, ci ricasca: dopo la bufera di qualche mese fa dopo essere stata beccata più volte con l'auto parcheggiata nel posto riservato ai disabili, lo fa ancora. Sabato scorso la sua auto privata era parcheggiata sempre in corso Vittorio Emanuele ma nel posto riservato alle auto di servizio del Comune (non di assessori o dirigenti comunali). Il vicesindaco ha parcheggiato la sua auto sotto al comune per recarsi alle 18.30 in cattedrale al convegno «Il Vangelo è vita». E anche questa volta nessuna multa per lei. Nonostante siano stati avvistati tre vigili della Polizia municipale nelle vicinanze. E nessun commento indignati dal centrosinistra. Ma come ha raccontato Francesco Petruzzelli sul Corriere del Mezzogiorno le chat WhatsApp della maggioranza domenica scorsa sono andate in fiamme, tra assessori che chiedevano le dimissioni della collega e audio lunghissimi inviati al sindaco Vito Leccese da parte di consiglieri comunali infuriati.

Il centro destra torna a chiederne le dimissioni: "Quella della vice sindaca è spregiudicata arroganza, vada via" ha commentato la coordinatrice cittadina dei meloniani Antonella Lella. "Che autorità ha – si chiede Carlo Patruno (capogruppo della civica Romito Sindaco) – chi amministra la città per chiedere ai baresi di rispettare le regole se, per ben due volte, non le rispetta sotto le finestre del Comune? Nessuna. Il sindaco ne tragga le conseguenze".

L'altra volta il vicesindaco, dopo aver inizialmente detto che non si era accorta del disegno della carrozzina nella striscia gialla, dopo tre giorni ha chiesto scusa. Avvisando che si sarebbe comprata una bicicletta. Che però a quanto pare non sta usando. E come gesto riparatorio volontario aveva fatto un'offerta di 350 euro a favore di un'associazione di ragazzi autistici. Molto meno di una multa. Il candidato sindaco della sua lista, il famoso avvocato penalista Michele Laforgia, se l'era presa più col giornalista che l'aveva scoperta, che con la Iacovone. Eppure anche Bari è stata distrutta dagli ultimi tre sindaci, Emiliano, Decaro e Leccese per piste ciclabili e brt. Proprio in questi mesi i baresi sono inviperiti per la mancanza di parcheggi causata dalle corsie per i nuovi bus elettrici. "Non dovete più usare le auto private, ma i bus pubblici" dice la sinistra al Governo della città. Tanto loro parcheggiano nei posti riservati, per poi fare la morale agli altri e imporgli biciclette e bus.