Bologna, il consigliere parla in arabo in aula. Bufera: "Siamo arrivati a questo"

Ennesimo scandalo nella Bologna del Pd amministrata da Matteo Lepore. In Consiglio comunale c'è stato un intervento in lingua araba. Nel silenzio generale dei media. Eppure, il regolamento parla chiaro: in Aula è consentito intervenire solo utilizzando la lingua italiana, "Intervengono persino in arabo in Consiglio comunale. Ma dove siamo arrivati? Ascoltate il consigliere della lista Lepore che governa la città di Bologna", ha denunciato Stefano Cavedagna di Fratelli d'Italia con un video pubblicato su Instagram. Subito dopo va in onda la clip dell'intervento di Negash Siid, che prima parla in arabo e poi provocando l'Aula esclama: "Questo se imparassero un po' l'arabo l'avrebbero capito".

"Siamo arrivati persino a questo. I consiglieri della sinistra intervengono in arabo in Consiglio comunale - ha proseguito Stefano Cavedagna su Instagram -. E l'italiano lo abbiamo dimenticato? E dire che il regolamento del Consiglio comunale è molto chiaro: si può parlare solo ed esclusivamente in italiano. Ma evidentemente - ha concluso l'esponente di FdI - questa sinistra odia talmente tanto l'Italia che non riesce nemmeno a parlare in italiano in Consiglio comunale. A Bologna siamo allo sbando, ora cominciano a parlare arabo anche in consiglio comunale? Questo per spiegare che bisogna insegnare l’arabo agli insegnanti italiani per poter parlare con le famiglie straniere".