Clizia Incorvaia svela il mistero dell'età dopo il GF Vip: "L'agente mi ha detto di dichiarare 4 anni in meno"

Clizia Incorvaia svela finalmente il piccolo mistero che ha avvolto la sua carta d'identità. Secondo il sito del Grande Fratello Vip, l'ex moglie di Sarcina sarebbe nata nel 1984, ma negli ultimi giorni sono emerse diverse prove che fissano la data di nascita al 1980. E allora la Incorvaia è uscita allo scoperto e ha dichiarato che sì, va verso i 40 anni. Anche se ormai quasi tutti l'avevano capito, tra le gaffe sull'età fatte al GF Vip (dove, ricordiamo, è stata squalificata per le frasi su Buscetta rivolte ad Andrea Denver) e i dubbi sollevati dai siti specializzati di gossip. Clizia ha fatto una serie di storie su Instagram: "Quando lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto molto infantile non riuscivo a lavorare. Il mio agente allora mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che poi è l'età che sapevano al Grande Fratello. Ho vissuto sempre questa cosa come una sorta di frustrazione, il fatto di dimostrare meno anni per me era un problema. Fatemi compiere questi 40 anni e quello che conta è l'anima di una persona. Io e Paolo sembriamo coetanei, quello che conta è l'età biologica e non cronologica".