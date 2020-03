"Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non stanno più assieme": la nota dell'ex premier

04 marzo 2020 a

È finito l'amore tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Lo annuncia in una nota ufficiale la segreteria dell'ex premier: "Dopo l’articolo di Diva e Donna si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia", precisa la nota.

"È quindi di ogni evidenza -si legge ancora nel comunicato- che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti". Da tempo si vociferava di un allontanamento tra la Pascale e Silvio Berlusconi. Ora lo stesso ex premier lo rende ufficiale. Piccata la reazione della ex xompagna Francesca Pascale: "Spero trovi persona che si prenda cura di lui come ho fatto io".