Emma Marrone e Alessandra Amoroso, gaffe in videochiamata: "Sono sulla tazza del cesso"

Videochiamata su videochiamata: unico modo per parlare in piena emergenza coronavirus. E se accade l’imprevedibile? La gaffe diventa virale. Sin da subito. Ne sanno qualcosa due super cantanti, salentine doc, ex concorrenti di Amici. Già sapete di chi stiamo parlando. Emma Marrone chiama in diretta Alessandra Amoroso. Che risponde in pigiama e outfit casalingo: spettinata e direttamente dal bagno di casa. "Stavo andando adesso a mangiare. Mi hai fatto venire un'ansia.... Ho detto, non è che poi non ce la faccio e finisco sulla tazza del cesso. Avevo paura di non farcela", dice la Amoroso ridendo.

Solo allora Emma la mette in guardia. "Ale, ma tu hai capito che non siamo solo io e te? Siamo in diretta su Instagram, con più di 11mila persone. Non ti ho chiamato su WhatsApp, non siamo solo io e te", spiega. Mega imbarazzo. Mega gaffe. "Non so come funziona, non le ho mai fatte. Va beh ci sentiamo dopo, chiudo adesso. Ciao a tutti!", chiude così la videochiamata la Amoroso.