Giulia De Lellis, le parole definitive di Andrea Iannone: "Non so dove sia", il crac è ufficiale

In diretta Instagram, ai tempi della quarantena, scappa spesso qualche parolina di troppo. Anche ai vip. E così i follower di Andrea Iannone hanno captato immediatamente - durante una diretta Instagram - qualche riferimento alla fine della storia con Giulia De Lellis. Una piccola parentesi: i due, da giorni ormai, sembra che si siano lasciati definitivamente. Secondo le malelingue in tutta la vicenda potrebbe esserci lo zampino di Andrea Damante (ex di Giulia ai tempi d’oro).

“Giulia starà scrivendo un nuovo libro. Comunque non so dove sia”: questa frase choc del pilota non lascia scampo al gossip. Dunque, lui e la De Lellis al momento non sono insieme. Quindi la spifferata sulla crisi che stanno vivendo da tempo sembrerebbe ben fondata, visto che nelle parole di Iannone si può leggere anche un velo di ironia sottintesa. La De Lellis, infatti, ha scritto un libro alla fine della storia con Damante e l’ipotesi che ne stia scrivendo un altro fa riflettere sulla fine del loro rapporto.

Qualche settimana fa, come vi avevamo già raccontato, Giulia e Damante si sono incontrati casualmente a Milano in un evento. Uno scambio di sguardi. Nessuna parola scambiata. Ovviamente c’erano troppi occhi indiscreti. Ma se si fossero scambiati qualche messaggio subito dopo? Un interrogativo. Per adesso. Anche perché la De Lellis sembra dribblare l’argomento.