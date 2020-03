Elettra Lamborghini bisessuale, la confessione: "Prima di Afrojack ero più dell'altra sponda"

Francesco Fredella 19 marzo 2020 a

a

a

Corre. Proprio come una Lamborghini. Elettra, eclettica come artista, lascia i fan senza fiato. Di nuovo. Stavolta decide di fare coming out. Sui social i fan la bombardano di domande. E lei risponde senza sottrarsi. Già nel reality di MTV, qualche anno fa, dichiarò di essere bisessuale. Poi nel 2018 si è fidanzata con Afrojack. Per i suoi fan, allora, sembrava chiusa la parentesi bisessuale. Invece, ora più che mai in tempi di quarantena, è tornata sull’argomento rispondendo ai fan. “Vuoi sapere chi dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo - risponde la Lamborghini - Fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa. Poi ho incontrato Nick (il vero nome di Afrojack)”. Per i più curiosi il mistero è stato risolto.