Grande Fratello Vip, Wanda Nara e gli effetti della quarantena: beccata senza trucco, irriconoscibile

20 marzo 2020 a

a

a

Gli effetti della quarantena su Wanda Nara: in pubblico, struccata e (quasi) irriconoscibile. La showgirl argentina, opinionista del Grande Fratello Vip, è riparata a Parigi per riunirsi con il compagno Mauro Icardi, bomber del Psg, e i figli durante l'emergenza coronavirus. Il settimanale Nuovo è riuscita a pizzicarla per strada, probabilmente mentre sta andando a fare la spesa per la famiglia, con trucco e parrucco molto "casalingo", lontano anni luce dal glamour della tv e di Instagram.

Un parente con il coronavirus? Adriana Volpe, il motivo dell'addio al GF Vip: la (mezza) conferma di Signorini

Assente causa forze maggiori dagli studi Mediaset, Wanda incassa però gli elogi del collega di dirette Pupo: "Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto - ha spiegato a Novella 2000 -. Non sapevo a cosa andassi incontro. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece non è affatto così. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale".