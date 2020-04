Eros Ramazzotti e Roberta Morise, cosa c'è davvero: "L'ennesima pseudo fidanzata"

Francesco Fredella 10 aprile 2020 a

Eros Ramazzotti è single. E verrebbe da dire: “Più bella cosa non c’è” della sincerità. Il cantante, dopo la fine della storia d’amore con Marica Pellegrinelli, ha deciso di fare chiarezza. Una volta per sempre. Negli ultimi giorni era stato travolto dal gossip e si vociferava di un presunto flirt con Roberta Morise. Lui adesso, in un lungo post su Instagram, ha messo le cose in chiaro. Notizia smentita. “Con Roberta Morise c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico”, ha puntualizzato Eros.

“Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata – ha detto in un lungo post il cantante cinquantaseienne - Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi”.

