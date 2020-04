Al Bano annuncia il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso: "Stiamo insieme". Romina, doccia gelata

Francesco Fredella 16 aprile 2020 a

a

a

Tanto tuonò che piovve. Ma adesso il cielo è sereno. Senza nemmeno una nuvola. Non c’è metafora migliore per raccontare la storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Adesso sul settimanale DiPiù il Leone annuncia: “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”. Una doccia gelata per Romina Power, ex moglie di Carrisi che si trova a Cellino, in un’altra casa all’interno delle grande Tenute. Al Bano, Loredana e i loro splendi figli (Jasmine e Bido) sono insieme. Uniti più che mai. Segno che l’amore vince. Sempre.

“Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”,racconta Al Bano a DiPiù. L’indiscrezione di un ritorno di fiamma tra Carrisi e la Lecciso (che non hanno mai smesso di amarsi in questi ultimi venti anni) adesso diventa una notizia. Che ha tutto il sapore dello scoop. Loredana e Al Bano stanno vivendo una quarantena galeotta.

"Ma perché? Inaccettabile". Striscia smonta Romina Power: cosa "non passa" in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.