Pomeriggio 5, Romina Power e Loredana Lecciso sotto lo stesso tetto: indiscrezioni clamorose, tensione alle stelle

Il triangolo Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso, Romina Power è sempre sulla bocca di tutti. E di loro tre si è parlato anche a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso, dove la conduttrice ha detto la sua parlando con Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo. Quest'ultimo, da par suo, non ha dubbi sul fatto che tra Al Bano e la Lecciso la passione sia risorta. Eppure, a Cellino San Marco in questi giorni c'è anche Romina. Insomma, che succede? "Sono una famiglia", afferma Signoretti riferendosi ad Al Bano e Loredana. Ma come detto anche Romina si trova nelle Tenute Carrisi, e Signoretti puntualizza: “Con la Lecciso c’è un cordiale distacco… Al di là delle battute anche maliziose che ha fatto la Power, Al Bano e Loredana sono una famiglia", ha ribadito. E a quel punto, la D'Urso, puntualizza: "Anche io il padre dei miei figli siamo una famiglia", ricorda riferendosi al suo ex, il produttore Mauro Berardi. Secondo Signoretti, però, la situazione a Cellino è ben diversa: "Tu Barbara certo che formi una famiglia con il tuo ex e i tuoi figli ma non vivi sotto lo stesso tetto con lui. Al Bano e Romina sì". Infine, dal direttore di Nuovo altri particolari: "Ho sentito Loredana poco fa e mi ha detto che era nei boschi con Albano. Hanno fatto 13 km a piedi. Stanno insieme, questa è la verità. Sono una famiglia, c’è un sentimento", ribadisce.

