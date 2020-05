Giulia De Lellis, questione di 'congiunti': "In viaggio verso Milano", la soffiata su Andrea Damante

Francesco Fredella 09 maggio 2020 a

“Speriamo bene”. Parola di Giulia De Lellis, che in una storia Instagram annuncia ai suoi follower di essere in viaggio verso Milano. Sembra che si sia ricongiunta ad Andrea Damante, il suo ex con il quale è tornata insieme dopo un ritorno di fiamma improvviso. “Per chi conosce molto bene la mia ipocondria avrà capito perché sono in un’auto e apprezzo così tanto questa organizzazione piuttosto che non ancora in aereo o in treno. Comunque speriamo bene”, puntualizza Giulia, che lascia a tutti un dubbio in testa sulla sua destinazione. Ma per i fan si troverebbe a Milano, dove Damante vive. I ben informati, infatti, ci raccontato che il deejay veronese, alcuni giorni fa sia tornato nella sua casa di residenza. Adesso Giulia lo ha raggiunto, magari anche per motivi di lavoro? Adesso il ritorno di fiamma tra Damante e Giulia non ha più segreti. Dopo la burrascosa fine della loro storia d’amore - nata sotto ai riflettori ed arrivata al capolinea sempre in tv- si apre un nuovo capitolo. Tutto da scoprire. Il resto è storia delle prossime ore.

