Flavia Vento al parco coi cani: "Natura meglio del sesso, che per me è una cosa molto triste"

La fase due di Flavia Vento è al parco in compagnia dei suoi cani, molti dei quali trovatelli. Super casual con jeans, maglietta e sneakers, la showgirl si gode il sole e l' aria aperta e, quando si accorge dei fotografi, sorride e si mette in posa. Lontana dalla tv ormai da qualche tempo, si tiene in forma facendo molto sport e preferendo un' alimentazione sana. Giorni fa al programma radiofonico la Zanzara, Flavia ha raccontato di essere una grande amante della natura, tanto da preferirla al sesso: «Il sesso per me è una cosa molto triste. Mi piace più la natura».

