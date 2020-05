Paolo Becchi contro Giuseppe Conte: "Stato d'emergenza? Vuole tenersi il posto e logorare Salvini"

12 maggio 2020 a

Su Libero in edicola oggi, martedì 12 maggio, Paolo Becchi e Giuseppe Palma denunciano come Giuseppe Conte abbia intenzione di prolungare lo stato d'emergenza per il coronavirus per altri 6 mesi. Idea che potrebbe sbucare nel decreto rilancio e che, spiega il filosofo, servirebbe al premier per garantirsi più a lungo il posto a Palazzo Chigi in questo periodo per lui molto turbolento e in cui potrebbe anche venire "detronizzato". Becchi rilancia l'articolo su Twitter, condito dal commento: "Conte vuole prolungare fino a gennaio 2021 lo stato di emergenza. L’emergenza è il nuovo metodo di governo, serve a evitare le elezioni e logorare Mateto Salvini", conclude mettendo in evidenza gli "effetti collaterali" della mossa del premier.

