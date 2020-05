Gemma Galgani e Sirius, anticipazioni Trono Over: bomba Valentina, lui abbandona lo studio

18 maggio 2020 a

a

a

Colpo di scena al Trono Over di Uomini e donne, con Nicola in arte Sirius che abbandona lo studio di Maria De Filippi, sotto gli occhi increduli di Gemma Galgani. Si tratta di anticipazioni della prossima puntata, quindi non è ancora dato sapere il motivo di questa svolta, ma quanto accaduto nell'ultima lo lascia presagire. Tra la Dama di Torino e il suo giovanissimo cavaliere c'è la terza incomoda, Valentina, che ha conquistato il pubblico su Twitter ma non il cuore del marinaio.

Gemma Galgani, dramma e tilt: il gesto che le costa la crisi di nervi

Tina Cipollari, mai tenera con Gemma e il suo spasimante, lo ha incalzato: "Vedremo cosa farai quando tu ti protrai avvicinare a Gemma. Dovrai baciarla, toccarla e fare altro!". Gemma, dal canto suo, ha esagerato con gli attacchi a Valentina tanto da costringere la De Filippi a intervenire: "Va bene la gelosia, ma la gelosia deve avere un senso!". E proprio questo, spiegano fonti ben informate, avrebbe condotto poi a un duro scontro tra Gemma e Nicola, con quest'ultimo che per protesta le ha voltato le spalle. Scelta definitiva?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.