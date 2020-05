Gemma Galgani e Sirius, Giorgio Manetti la inchioda: "Lei prende in giro il pubblico, sarebbe drammatico se dopo 10 anni..."

20 maggio 2020 a

Per Gemma Galgani il momento è durissimo. Nicola in arte Sirius le ha voltato le spalle al Trono Over uscendo dallo studio di Uomini e donne e ora pure Giorgio Manetti, sua storica ex fiamma al date-show di Maria De Filippi picchia duro. Anche lui è rimasto stupito in senso negativo dal flirt scattato tra la Dama di Torino e il giovanissimo (26 anni) ufficiale della Marina e qualcosa non gli torna. "Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì a fare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni?", è l'attacco del mitico Gabbiano sul settimanale Nuovo Tv.

C'è una terza donna tra Gemma e Nicola. A Uomini e Donne la clamorosa svolta

"Non ho nulla contro di lei e le auguro tutto il bene possibile, ma se va avanti così chissà che a cercare l’amore in tv non ci resti altri dieci anni. Sarebbe drammatico se lei fosse davvero convinta di riuscirci. Ora è una donna famosa e molti corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa. L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io. In televisione cercavo l’amore, non la visibilità". E tanti saluti.

