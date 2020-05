Taylor Mega sul balcone in perizoma, giochi di mano proibiti: foto da censura su Chi

21 maggio 2020 a

a

a

Foto pazzesche, quelle pubblicate da Chi e che ritraggono Taylor Mega. Foto incendiarie. Eccola con il suo Tony Effe, il trapper e frontman del gruppo romano Dark Polo Gang, con cui l'amore pare essere tornato ad andare a gonfie vele. I due vengono sorpresi dai paparazzi mentre si baciano con tanto di palpeggiamenti sul balcone della suite dell'hotel di Roma in cui si trovano. Dopo un periodo di lontananza, la coppia si è insomma ritrovata. E, come detto, le foto sono piuttosto clamorose: Taylor Mega, sul balcone, infatti si presenta in perizoma. E i fotografi ovviamente immortalano il suo lato B, davvero mozzafiato...

"Un c*** spettacolare.". Ornella Muti a 65 anni così, lo scatto mai visto prima: oltre la censura

Antonio Zequila, contatto con Mediaset: "Ora che sono di nuovo single..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.