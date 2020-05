Elisabetta Gregoraci a Vieni da Me: "Caschi male, fatti un giro", all'sms delle amanti risponde lei. Cala il gelo

21 maggio 2020 a

Senza filtri, Elisabetta Gregoraci ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me su Rai 1. La showgirl si racconta senza reticenze, amanti e corna comprese. Si parla di tradimento, e spiega: "Sempre meglio non saperlo". Ma il sospetto di avere avuto le corna, per lei, in alcuni casi è stato molto più che concreto. Tanto che rivela di aver risposto personalmente ad alcuni sms sospetti di donne e ragazze altrettanto sospette: "Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft", rivela. Mistero, però, su chi fosse l'uomo a cui arrivavano quei messaggini, anche se inevitabilmeente, non fosse altro per il fatto che la loro relazione è durata 11 anni, il dubbio che si riferisse a Flavio Briatore è venuto a molti...

