Chiara Ferragni incinta? Dopo la smentita di Fedez, spunta un video molto sospetto

23 maggio 2020 a

a

a

Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio? I rumors in questo senso si sono già rincorsi nelle precedenti settimane, ma era arrivata la smentita di Fedez, che però allo stesso tempo non aveva escluso che la moglie dovesse dirgli qualcosa. Difficile che la coppia più social d’Italia decida di tenere segreta una cosa del genere, loro che amano condividere notizie così belle con i milioni di fan che li seguono sui social. Fatto sta che il sito specializzato gossipetv.com ha notato un particolare curioso nelle ultime stories della bella influencer: la Ferragni appare di profilo e si intravede un pancino sospetto. Potrebbe trattarsi solo di un effetto della gonna o del video, ma il dubbio che sia incinta è lecito, in attesa di un’altra smentita o di una conferma.

Guarda le foto

Video su questo argomento Fedez e Chiara Ferragni, "Problemi per tutti": insieme per il nuovo pezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.