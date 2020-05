Giulia De Lellis provoca Taylor Mega? Spunta quell'apprezzamento a Tony Effe

Francesco Fredella 24 maggio 2020 a

Sembra la trama di una soap. Tra l’altro di mezzo finisce anche Taylor, ma non quella di Beautiful. Bensi Taylor Mega, fidanzata con il cantante Tony Effe. Giulia De Lellis, che è tornata con Andrea Damante nelle ultime settimane, ha pubblicato una Ig Stories in cui ha scritto: “Io amo follemente Tony Effe” (e come sottofondo una sua canzone).

Da indiscrezioni, però, sembra che questa mossa non sia piaciuta al popolo della Rete. Tutto avrebbe il sapore della provocazione. Come la prenderà Taylor Mega? Intanto, sui social è scoppiato un vero caso. La De Lellis è “pazza” di Tony Effe per davvero? Tutto potrebbe essere legato ai gusti musicali della ex corteggiatrice di Uomini e donne. Che, però, preferisce Tony Effe ad Andrea Damante (che di professione fa il dj). Come dire: con Tony è tutt’altra musica. Infatuazione o provocazione?

