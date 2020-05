Alessia Marcuzzi, gambe nude e gonnellina: la foto che manda in estasi i fan, attenzione al dettaglio

28 maggio 2020 a

a

a

"I miei due lati", "both sides of me", scrive Alessia Marcuzzi in calce all'ultima foto, davvero provocante, pubblicata sul suo profilo Instagram. Commento condito da un cuoricino nero che rilancia, almeno un poco, le voci che si rincorrono impazzite in questi giorni circa la rottura col marito. Ma quali sono, questi due lati? Presto detto: in uno scatto la conduttrice Mediaset si mostra con un vestitino nero e gambe nude, nel secondo invece con un paio di jeans. In entrambi, un paio di ciabatte nere in vernice lucida. Va da sé, la foto che conquista l'attenzione però è la prima: soltanto grazie a un abile gioco di gambe, infatti, la Marcuzzi "censura" degli scorci davvero proibiti. Ma il tasso di seduzione sale comunque alle stelle...

Alessia Marcuzzi, dopo la rottura con Paolo Calabresi spunta una foto clamorosa: gossip impazzito

