Belen Rodriguez, indiscrezione pazzesca: tutta colpa del carabiniere. Nella notte con Andrea Iannone...

Nuovi pesantissimi dettagli sull'affaire Belen Rodriguez e la rottura con Stefano De Martino. Il settimanale Oggi, infatti, ha pubblicato le foto che certificano la crisi: lui che va a Napoli e soggiorna dai genitori per poi ripartire insieme a madre e fratello, lei che invece va a cena in un ristorante dove, putacaso, arriva il suo ex, Andrea Iannone. Il rotocalco ha ricostruito gli ultimi giorni della (ex?) coppia. E seguendo le mosse di Iannone, i giornalisti di Oggi hanno scoperto un qualcosa di piuttosto clamoroso: il pilota ha fatto di tutto per non farsi scoprire insieme a Belen, ma la "copertura" è saltata perché stato fermato da un'auto dei carabinieri in piena notte. E insomma, lì è stato pizzicato. Che c'è di clamoroso? C'è che al volante della pattuglia dei carabinieri c'era un amico di Iannone...

