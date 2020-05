Belen Rodriguez, crisi nera dopo la rottura con De Martino: le voci, pronta la fuga della showgirl

Francesco Fredella 28 maggio 2020 a

È finita. Belen Rodriguez, dopo le indiscrezioni delle scorse ore, fa chiarezza e parla di un momento difficile con Stefano De Martino. Una crisi nera. Una crisi di fuoco, annunciata con un video inaspettato. Senza affidare frasi ai settimanali di pregio nel mondo della cronaca rosa, la Rodriguez - stavolta - preferisce parlare a tu per tu con i follower. Ma in Rete c’è chi continua a pensare ad un riavvicinamento con Andrea Iannone (con il quale ha avuto una storia nata grazie a Jeremias, il piccolo di casa Rodriguez).

Non ci sono conferme, ma tante spifferate. Come quella secondo. cui i due si sarebbero da poco incontrati a Milano. Casualmente. Tutto sarebbe avvenuto nei pressi di un famoso negozio del centro (tra le vie della moda). Ma questo ha poca rilevanza. Iannone, secondo i beninformati, è sempre stato vicino alla Rodriguez nei momenti di difficoltà, pur essendo naufragata la loro storia. Ora Belen ritrova il calore della famiglia, del cosiddetto clan Rodriguez. Che non l’ha mia lasciata sola. Cecilia, Ignazio Moser, Jeremias e i genitori.

Intanto, Stefano De Martino non parla. Ci dicono che si trova ancora a Napoli dove è impegnato con le registrazioni di Made in sud. Eppure sembrava amore. Quell’amore mai finito dopo il matrimonio. Quell’amore ritrovato. Che ha fatto sognare i fan. Probabilmente, da indiscrezioni, Belen potrebbe rifugiarsi a Ibiza (dove da anni trascorre le vacanze) per ritrovare la tempra. Tutti sperano che sia una crisi passeggera. Un temporale. Tutti attendono il sereno.

