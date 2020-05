Al Bano Carrisi, scelta drastica: "Una sola volta a settimana", così gli cambia la vita

29 maggio 2020 a

Un piccolo grande miracolo, quello di Al Bano Carrisi, che nel corso della quarantena e del lockdown ha perso la bellezza di 4 chilogrammi. Insomma, in netta controtendenza rispetto a chi - e sono parecchi - ha preso peso durante questo periodo. "Visto che sono a casa da quattro mesi e nella mia vita non mi era mai capitato un periodo così lungo senza passare da un albergo all’altro ne ho approfittato per fare un po’ di dieta", ha spiegato il cantante di Cellino in un'intervista a Diva e Donna. Dunque, rivela: "Ho eliminato i carboidrati, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta". La ricetta per perdere peso e restare in forma...

