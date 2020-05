Heidi Kulm, prima il bacio al maiale poi un nudo integrale: a 46 anni senza alcun velo, oltre la perfezione

29 maggio 2020 a

Uno show incendiario, quello di Heidi Klum su Instagram. Tre scatti, un bianco e nero d'autore, in cui si mostra completamente nuda - già, nudo integrale - mentre prende il sole nel suo giardino di casa. Addosso, soltanto una collana preziosa con un ciondolo a forma di cuore (il tutto poche ore dopo aver pubblicato un video in cui baciava un maialino). Heidi Klum, 46 anni, sfoggia un fisico statuario, perfetto, da far invidia alla più perfetta delle 20enni. Il tocco di classe, come accennato, arriva dalla collana, brillantissima, probabilmente composta da una serie di piccoli diamanti. Il prezzo? Inimmaginabile...

