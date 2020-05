Belen Rodriguez, la strana frase che scatena il sospetto contro De Martino: corna?

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

a

a

Il web contro Stefano De Martino? Sembra proprio di sì. E’ bufera dopo il video di Belen Rodriguez che ha annunciato la rottura con suo marito. Il web non perdona, ma sembrerebbe azzardato parlare di tradimento (presunto) del ballerino. Che non parla. Sceglie la strada del silenzio. Del resto, le parole di Belen sono abbastanza vaghe. La showgirl dice: “Ci avevo creduto”, ma questo non significa nulla. Parlare di tradimento sarebbe molto azzardato e potrebbe essere un errore. Si attende, adesso, la versione ufficiale di Stefano De Martino (che è sempre stato un papà modello). Tra l’altro, la loro quarantena procedeva per il meglio. In collegamento skype con Domenica In, De Martino aveva mostrato la casa milanese. Senza Belen. Che era, a suo dire, in terrazzo a prendere il sole. Che fortuna i vicini di casa. Ora il ballerino si trova a casa dei suoi genitori. Belen sola con Santiago. Si spera in un incontro chiarificatore. Iannone, in tutta questa faccenda, non avrebbe alcun peso e ruolo.

Belen Rodriguez, "strano gioco di sguardi": sorpresa così con Andrea Iannone

"Momento difficile, non me l'aspettavo". Belen, questa è una bomba atomica. crisi profonda con Stefano. E Iannone...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.