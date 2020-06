Live-Non è la D'Urso, "è nato": bomba sull'affaire Gina Lollobrigida

Francesco Fredella 01 giugno 2020 a

“Ho portato la prova in studio che Gina voleva sposarmi”, Rigau a Live-Non è la D'Urso di Barbara D'Urso su Canele 5 esordisce cosi. Dopo aver portato in studio Maria Pilar, la donna che avrebbe sposato per Procura al posto di Gina Lollobrigida, arrivano nuove (clamorose) prove. Il matrimonio con Rigau è stato sciolto dalla Sacra Rota, ma lo spagnolo tuona: “Basta menzogne. Bisogna salvare Gina”. Secondo Rigau, poi, la Lollo sarebbe stata manipolata e per questo lo disconosce. In collegamento rompe il silenzio per la prima volta Teresa - un’avvocatessa spagnola che ha assistito per anni la diva. “Mi chiese di organizzare le nozze con Rigau per Procura per sfuggire ai giornali”, sostiene l’avvocatessa. “Nel 2006 quando in Spagna è stato annunciato il matrimonio molto giornali hanno attaccato Gina. E così hanno sospeso le nozze”, continua a raccontare in diretta. “Quando ho conosciuto Gina era matura, è sempre stata la donna più bella del mondo. Si notava che era gelosa. C’è stato tra loro un litigio, io ero andata a cena con Gina una sera. Forse era gelosa. Sono stata per molto tempo l’avvocata di Gina fino a quando Piazzolla l’ha allontanata”, tuona l’avvocatessa. Che addirittura svela di non aver mai ricevuto il pagamento delle parcelle da parte della Lollo. Poi arriva la busta Gold choc: Piazzola è diventato padre. È su Chi l’esclusiva con tanto di foto. Nel giardino della villa della Lollo.

