Belen Rodriguez, "beccata in auto mentre...", soffiata-terremoto del paparazzo. Ora si capisce tutto

Dopo la crisi con Stefano De Martino (improvvisa) arriva un’indiscrezione bomba. “Belen Rodriguez in auto si è diretta verso la Bergamasca”: in una chiacchierata con Libero lo annuncia il super paparazzo Alan Fiordelmondo (sempre informatissimo su quello che accade in casa Rodriguez). Alan dice di aver notato la Rodriguez allontanarsi da Milano città (senza lasciare la regione). Insomma, sarebbe salita in auto per dirigersi a Bergamo. Probabilmente, stando a quanto racconta il paparazzo, in un grande resort. Lontano dagli occhi indiscreti. Di Andrea Iannone, il pilota che ha avuto un flirt con Belen in passato, non c’è traccia. L’unica indiscrezione trapelata è legata a quell’incontro di qualche giorno fa (casuale) nei pressi di un negozio nel centro di Milano. Con Belen c‘era pure Jeremias, legato da una profonda amicizia a Iannone. Punto. Niente di più. Nessun ritorno di fiamma.

Intanto, la sua storia con De Martino - ricominciata da zero dopo la crisi matrimoniale degli anni scorsi - sembrerebbe davvero al capolinea. Il ballerino, impegnato con le puntate di Made in sud, è andato a Napoli. Non parla. Silenzio assoluto. Qualche fan della coppia, sempre molto attento, avrebbe notato un like sospetto a Emma Marrone (sua ex fidanzata ai tempi di Amici). Ma di tutto questo non c’è più traccia. Sembrerebbe una spifferata. Niente di più.

Ma sulle pagine di Tv sorrisi e canzoni, la Rodriguez torna sull’argomento. E dice: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

