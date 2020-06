Elettra Lamborghini, fuori tutto: "Io mi vedo fi*** lo stesso". La foto molto spinta

02 giugno 2020 a

a

a

Vulcanica, incontenibile, provocazione pura. Di chi si parla? Va da sé, della giunonica Elettra Lamborghini e, in particolare, dell'ultimo scatto dato in pasto ai suoi seguaci dalla celeberrima ereditiera, protagonista anche dell'ultimo festival di Sanremo. Eccola in abito scuro con scollatura-monstre che ne mette in evidenza il prosperosissimo seno, laddove dell'intimo non vi è traccia. Ma non è tutto, perché Elettra Lamborghini correda lo scatto con un commento assai... spigliato. "Lo so mi è spuntato un brufolo sul mento, sono in pre ciclo - premette -. E poi non so modificare le foto, mi vedo fi*** lo stesso, non so voi", conclude la Lamborghini. A voi, insomma, l'ardua sentenza.

Elettra Lamborghini, azzardo pazzesco col coronavirus: cosa rivela questa foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.