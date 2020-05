Elettra Lamborghini, azzardo pazzesco col coronavirus: cosa rivela questa foto

24 maggio 2020 a

Un discreto azzardo, quello di Elettra Lamborghini al tempo del coronavirus: è tra le poche, infatti, a non aver fatto slittare le nozze. Previste e confermate per settembre, tanto che è andata sul lago di Garda insieme al wedding planner Enzo Miccio per visitare alcune ville, laddove fervono i preparativi della cerimonia che la unirù al fidanzato Afrojack. L'ereditiera è ancora a caccia della location giusta ma, come detto, confida nel fatto che tutto vada bene e che il Covid-19 non funesti la cerimonia. "Ragazzi sono con Enzo Miccio e stiamo andando a vedere la prima location del matrimonio. Eccola là”, ha fatto sapere Elettra Lamborghini su Instagram. Che dire... buona fortuna!

