Luana Colussi, a 55 anni il clamoroso ritorno in tv dell'ex volto Mediaset? "A Cologno gira una voce..."

Clamoroso ritorno in tv per Luana Colussi? La bella presentatrice, 55 anni, tra anni 80 e 90 era uno dei volti più amati dei canali Fininvest, nonché assai chiacchierata nel gossip per la sua storia relazione con Rosario Fiorello. Dopo aver dichiarato la propria volontà di tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, per lei da Mediaset sembra arrivata l'occasione buona. A rivelarlo è Alberto Dandolo su Oggi: "In quel di Cologno Monzese si sussurra che la produzione di un noto reality abbia messo gli occhi su di lei". Si tratta di scoprire, ora, qual è il reality che vuole strapparla alla vita privata.

