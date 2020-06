Belen Rodriguez, lo sfogo brutale: "Così capite meglio. Per i coraggiosi...". De Martino massacrato in pubblico?

07 giugno 2020 a

a

a

Altri indizi disseminati da Belen Rodriguez, sempre più al centro di un infuocato gossip a causa della chiacchieratissima e traumatica rottura con Stefano De Martino, di cui ancora non sono state individuate le cause. Indizi disseminati su Instagram, dove la meravigliosa showgirl argentina si mostra con salopette e magliettina bianca, occhi chiusi e sguardo un poco sognante. Insomma, meravigliosa come sempre. Ma anche piuttosto malinconica. Dunque, a corredo della fotografia, Belen si auto-cita, scrive infatti: "Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l'aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza". Dunque, la firma e un chiarimento relativo a ciò che abbiamo appena letto: "Abbiamo fatto la traduzione di un piccolo frammento che ho scritto, così capite meglio ciò che penso, ciò che dico". E chi ha orecchie per intendere, intenda...

"È gay", bomba sulla storia d'amore di Belen Rodriguez: c'è la pesante conferma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.